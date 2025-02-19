Груженный щебнем грузовик перевернулся на трассе «Скандинавия»

Сотрудники ГАИ установили, что 43-летний водитель большегруза MAN c прицепом, загруженным щебнем, применил резкое торможение во избежание столкновения с попутным автомобилем, из-за чего перевернулся.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован. По факту случившегося проводят проверку. Очевидцы событий в социальных сетях сообщают, что после ДТП для движения осталась лишь одна полоса, возникла пробка.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое несовершеннолетних пострадали в двух ДТП в Петербурге. Оба получили травмы средней степени тяжести.