Игроман получил от жителя Молодечно $800 задатка за чужое авто

44-летний житель города Молодечно обратился в милицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на интернет-площадке обнаружил объявление о продаже автомобиля. Связавшись с продавцом, мужчина договорился встретиться с ним, чтобы осмотреть транспорт. При встрече отдал задаток — $800. На следующий день мужчины договорились встретиться для переоформления автомобиля на нового владельца, однако утром машина с парковки исчезла.