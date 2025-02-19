Игроман получил от жителя Молодечно $800 задатка за чужое авто

44-летний житель города Молодечно обратился в милицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на интернет-площадке обнаружил объявление о продаже автомобиля. Связавшись с продавцом, мужчина договорился встретиться с ним, чтобы осмотреть транспорт. При встрече отдал задаток — $800. На следующий день мужчины договорились встретиться для переоформления автомобиля на нового владельца, однако утром машина с парковки исчезла.
Продавец пояснил, что ночью ему срочно нужен был транспорт. Когда несостоявшийся новый владелец авто потребовал вернуть задаток, ему было заявлено, что деньги уже потрачены в игровых автоматах.
Правоохранителям продавец рассказал, что авто оформлено на родственников, которые о продаже автомобиля ничего не знали. Не имея возможности законно продать транспорт, мужчина выложил объявление, чтобы получить хоть какие-то деньги. Выяснилось, что он страдает игровой зависимостью.
Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают: согласно КоАП Беларуси, незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно использование ценных бумаг в иностранной валюте с нарушением валютного законодательства влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин. За те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, — штраф от 100 до 200 базовых величин (1БВ — Br42).