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Игроман получил от жителя Молодечно $800 задатка за чужое авто

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно попался на уловку игромана. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

44-летний житель города Молодечно обратился в милицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на интернет-площадке обнаружил объявление о продаже автомобиля. Связавшись с продавцом, мужчина договорился встретиться с ним, чтобы осмотреть транспорт. При встрече отдал задаток — $800. На следующий день мужчины договорились встретиться для переоформления автомобиля на нового владельца, однако утром машина с парковки исчезла.

Продавец пояснил, что ночью ему срочно нужен был транспорт. Когда несостоявшийся новый владелец авто потребовал вернуть задаток, ему было заявлено, что деньги уже потрачены в игровых автоматах.

Правоохранителям продавец рассказал, что авто оформлено на родственников, которые о продаже автомобиля ничего не знали. Не имея возможности законно продать транспорт, мужчина выложил объявление, чтобы получить хоть какие-то деньги. Выяснилось, что он страдает игровой зависимостью.

Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: согласно КоАП Беларуси, незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно использование ценных бумаг в иностранной валюте с нарушением валютного законодательства влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин. За те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, — штраф от 100 до 200 базовых величин (1БВ — Br42).