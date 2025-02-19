В Башкирии 17-летнего подростка избавили от редкой врожденной патологии

Врачи Республиканской детской клинической больницы избавили 17-летнего юношу от бессимптомной диафрагмальной грыжи. Мальчик родился с недугом, однако долгое время болезнь никак не давала о себе знать. Подросток не жаловался ни на отдышку, ни на боли, а на флюорографических снимках ничего заметно не было.
— Уникальность случая в том, что мальчик вообще не болел и никак болезнь не давала о себе знать, тем более он спортсмен, интенсивно занимается пауэрлифтингом, — объяснил заведующий хирургическим отделением № 1 РДКБ изданию «Башинформ».
Именно занятия спортом и позволили выявить у пациента грыжу. В течение трех часов подростка оперировали врачи и смогли успешно избавиться от врожденного порока.
После операции и восстановления подросток решил не бросать спорт, а вернулся к занятиям и стал чувствовать себя гораздо лучше.
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