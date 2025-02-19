В Башкирии 17-летнего подростка избавили от редкой врожденной патологии

Врачи Республиканской детской клинической больницы избавили 17-летнего юношу от бессимптомной диафрагмальной грыжи. Мальчик родился с недугом, однако долгое время болезнь никак не давала о себе знать. Подросток не жаловался ни на отдышку, ни на боли, а на флюорографических снимках ничего заметно не было.