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В Башкирии в лобовом столкновении с грузовиком погиб молодой водитель

Лобовое столкновение легковушки и «КамАЗа» произошло в Краснокамском районе Башкирии.

Источник: МЧС п РБ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, авария произошла в двух километрах от деревни Староуразаево. «ВАЗ-2107», в салоне которого находились три человека, врезался в «КамАЗ».

«19-летний водитель “ВАЗ-2107” погиб на месте. Сотрудники МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли еще двух парней 19 и 18 лет, сейчас они находятся в больнице с тяжелыми травмами», — проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе ГАИ РБ заявили, что авария произошла сегодня днём на 4 км автодороги Ташкиново — Староуразаево. По предварительным данным, за рулем «ВАЗ-2107» был 19-летний житель Томской области, а за рулем «КамАЗа» — 54-летний мужчина. Два пассажира легковушки — из Янаульского района. Они получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

«Башинформу» собственный источник добавил, что в легковом автомобиле находились одногруппники — студенты одного из вузов республики.

МЧС