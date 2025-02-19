В Башкирии в лобовом столкновении с грузовиком погиб молодой водитель

В пресс-службе ГАИ РБ заявили, что авария произошла сегодня днём на 4 км автодороги Ташкиново — Староуразаево. По предварительным данным, за рулем «ВАЗ-2107» был 19-летний житель Томской области, а за рулем «КамАЗа» — 54-летний мужчина. Два пассажира легковушки — из Янаульского района. Они получили травмы различной степени тяжести.