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В Башкирии 20-летний парень погиб в аварии с грузовиком

В Башкирии в лобовом столкновении с грузовиком погиб молодой водитель.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого человека из Томской области. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, на четвертом километре трассы Ташкиново — Староуразаево 20-летний водитель «ВАЗ-2107» влетел лоб в лоб в «КамАЗ» под управлением 54-летнего мужчины. От тяжелых травм молодой человек погиб на месте, еще два 18-летних пассажира легковушки в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По факту ДТП начато разбирательство.

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