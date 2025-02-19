В Башкирии 20-летний парень погиб в аварии с грузовиком

По имеющейся информации, на четвертом километре трассы Ташкиново — Староуразаево 20-летний водитель «ВАЗ-2107» влетел лоб в лоб в «КамАЗ» под управлением 54-летнего мужчины. От тяжелых травм молодой человек погиб на месте, еще два 18-летних пассажира легковушки в тяжелом состоянии доставлены в больницу.