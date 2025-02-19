Жуткая смерть: в Минске слушают дело об убийстве британского продюсера

В суде были оглашены показания одного из свидетелей, который находился с обвиняемым в местах лишения свободы — фигурант дела отбывает 16-летний срок за убийство своей сожительницы. На стадии досудебного следствия он сообщил, что его сокамерник был обеспокоен тем, что милиция узнала еще об одном убийстве, совершенном в Москве в 1999 году.