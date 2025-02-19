Жуткая смерть: в Минске слушают дело об убийстве британского продюсера

Обвиняемым является гражданин Беларуси, который уже отбывает наказание за убийство своей сожительницы.
Продюсер Рис был убит осенью 1999 года, его тело было обнаружено в трехкомнатной квартире в многоквартирном доме на улице Тверской в Москве. Московскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса России. Тогда называлось ряд версий убийства продюсера-иностранца, наиболее вероятной версией называлось убийство на бытовой почве. Убийство на профессиональной почве как версию тогда не выдвигали.
В Минске 19 февраля началось рассмотрение уголовного дело в отношении гражданина Беларуси, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью гражданина Великобритании Кристофера Риса. Дело слушается в открытом судебном заседании, обвиняемый, которому ранее уже был вынесен приговор за убийство его сожительницы, находится под стражей.
Прокурор огласил обвинение фигуранту дела, он свою вину в суде признал частично.
Обвиняемый попросил суд удалить прессу из зала суда из-за того, что в материалах дела имеются подробности интимного характера.
В суде были оглашены показания одного из свидетелей, который находился с обвиняемым в местах лишения свободы — фигурант дела отбывает 16-летний срок за убийство своей сожительницы. На стадии досудебного следствия он сообщил, что его сокамерник был обеспокоен тем, что милиция узнала еще об одном убийстве, совершенном в Москве в 1999 году.
Из показаний свидетеля, который передает слова обвиняемого, следует, что обвиняемый и его жертва познакомились в баре, где собирались люди в том числе и нетрадиционной ориентации, и позже приехали в квартиру на Тверской.
Также в показаниях свидетеля говорится о том, что обвиняемый, когда иностранец начал приставать к девушке, нанес ему множественные ранения разбитой бутылкой, наносил удары всем, что «попадалось под руку».
Как следует из оглашенных показаний свидетеля, обвиняемый рассказал ему, что «разделал мужчину на куски, было просто месиво, выколол глаза (…), поранил себе палец».
Как следует из материалов дела, тело убитого Кристофера Риса было обнаженным. Суд принял решение оглашать подробности по делу, которые носят интимный характер, в закрытом судебном заседании.