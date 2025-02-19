В Бресте дальнобойщик из Польши задержан с пачкой фальшивых евро

В Бресте правоохранители задержали гражданина Польши, который пытался обменять фальшивые евро, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, в банковском отделении в Бресте поляк хотел обменять фальшивые 550 евро. Кассиру 59-летний иностранец для обмена на белорусские рубли передал 11 купюр по 50 евро. Сотрудницу банка смутила полученная валюта, и она вызвала милицию.
Экспертиза подтвердила, что все 11 купюр по 50 евро являются фальшивками. Было установлено, что все красочные изображения на лицевой и оборотной сторонах купюр сделаны способом плоской офсетной печати, также были имитированы водяные знаки, защитная нить, ультрафиолетовые и инфракрасные элементы, а также сымитирована рельефность изображений.
Белорусским правоохранителям задержанный поляк сказал, что он работает водителем-международником. А эту пачку евро получил в Польше, не предполагая, что они могут быть поддельными. Проводится разбирательство.
Между тем Белэнерго предупредил белорусов о новом мошенничестве под видом «Энергосбыта».
Тем временем Госпогранкомитет заявил о резком росте очереди фур на выезд в Польшу: «Очередь за одни сутки выросла в 3,5 раза».