В Бресте дальнобойщик из Польши задержан с пачкой фальшивых евро

Экспертиза подтвердила, что все 11 купюр по 50 евро являются фальшивками. Было установлено, что все красочные изображения на лицевой и оборотной сторонах купюр сделаны способом плоской офсетной печати, также были имитированы водяные знаки, защитная нить, ультрафиолетовые и инфракрасные элементы, а также сымитирована рельефность изображений.