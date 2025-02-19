Мошенники обманули 29-летнюю уфимку на 3,5 млн рублей

Как рассказали в МВД по Башкирии, жительница Уфы установила мошенническое приложение для торговли на бирже. Под руководством лжеброкеров она перечисляла большие суммы денег на свой счет. Когда она захотела вывести деньги, у нее это не получилось. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники.