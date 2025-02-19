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Мошенники обманули 29-летнюю уфимку на 3,5 млн рублей

В Уфе девушка отдала мошенникам 3,5 млн рублей, которые взяла в кредит.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманули молодую уфимку, желавшую заработать на инвестициях, на миллионы рублей. 29-летняя девушка влезла в долги и потеряла 3,5 млн рублей.

Как рассказали в МВД по Башкирии, жительница Уфы установила мошенническое приложение для торговли на бирже. Под руководством лжеброкеров она перечисляла большие суммы денег на свой счет. Когда она захотела вывести деньги, у нее это не получилось. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники.

Добавим, что за прошедшие сутки сумма ущерба от действий мошенников превысила пять миллионов рублей.

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