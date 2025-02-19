Мошенники обманули 29-летнюю уфимку на 3,5 млн рублей

Мошенники обманули молодую уфимку, желавшую заработать на инвестициях, на миллионы рублей. 29-летняя девушка влезла в долги и потеряла 3,5 млн рублей.
Как рассказали в МВД по Башкирии, жительница Уфы установила мошенническое приложение для торговли на бирже. Под руководством лжеброкеров она перечисляла большие суммы денег на свой счет. Когда она захотела вывести деньги, у нее это не получилось. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники.
Добавим, что за прошедшие сутки сумма ущерба от действий мошенников превысила пять миллионов рублей.
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