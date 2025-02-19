Сбежавшего из дома в Москве мальчика нашли в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мальчика, сбежавшего из дома в Москве с семейными ценностями после общения с телефонными мошенниками, нашли в Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, телефонные мошенники заставили мальчика вынести из дома все ценности. Детали произошедшего устанавливаются.
«К настоящему времени ребенок найден в Нижнем Новгороде», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).