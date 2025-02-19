Автобус переехал женщину у Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Напомним, автобус наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Она скончалась в карете скорой медицинской помощи. Водитель не заметил, что сбил человека, поэтому просто уехал с места происшествия. Его уже нашли и опросили.