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Автобус переехал женщину у Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Она скончалась в скорой.

Источник: РИА "Новости"

Стали известны подробности вчерашнего смертельного ДТП на площади Революции в Нижнем Новгороде. О трагедии ИА «Время Н» рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, автобус наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Она скончалась в карете скорой медицинской помощи. Водитель не заметил, что сбил человека, поэтому просто уехал с места происшествия. Его уже нашли и опросили.

Кроме того, оказалось, что погибшая вышла перед ДТП из такси — водитель автомобиля высадил ее в неустановленном для этого месте. Нарушителя ищут, его привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ.

«Причиной данного ДТП со столь трагическими последствиями стал ряд грубых нарушений правил дорожного движения, как водителями, так и самим пешеходом», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Кстовском округе.