Автобус переехал женщину у Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Стали известны подробности вчерашнего смертельного ДТП на площади Революции в Нижнем Новгороде. О трагедии ИА «Время Н» рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Напомним, автобус наехал на женщину, когда та переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Она скончалась в карете скорой медицинской помощи. Водитель не заметил, что сбил человека, поэтому просто уехал с места происшествия. Его уже нашли и опросили.
Кроме того, оказалось, что погибшая вышла перед ДТП из такси — водитель автомобиля высадил ее в неустановленном для этого месте. Нарушителя ищут, его привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ.
«Причиной данного ДТП со столь трагическими последствиями стал ряд грубых нарушений правил дорожного движения, как водителями, так и самим пешеходом», — уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Кстовском округе.