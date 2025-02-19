В Волгограде убийцу двух братьев-рыбаков на Сарпинском осудили на 17 лет

Суд признал доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, достаточными для осуждения местного жителя. Он был признан виновным в убийстве двух человек. В Волгоградском Следкоме напомнили, что трагедия произошла 7 июля 2023 года. В этот день обвиняемый, отправившись на рыбалку, прибыл на остров Сарпинский в Кировском районе Волгограда. Там он столкнулся с двумя братьями, которые также ловили рыбу на берегу Волги.