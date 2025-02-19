В Волгограде убийцу двух братьев-рыбаков на Сарпинском осудили на 17 лет

В Волгограде вынесен приговор по делу, связанному с трагической гибелью двух братьев.
Суд признал доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, достаточными для осуждения местного жителя. Он был признан виновным в убийстве двух человек. В Волгоградском Следкоме напомнили, что трагедия произошла 7 июля 2023 года. В этот день обвиняемый, отправившись на рыбалку, прибыл на остров Сарпинский в Кировском районе Волгограда. Там он столкнулся с двумя братьями, которые также ловили рыбу на берегу Волги.
Мужчины познакомились, стали выпивать, а потом между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый, вооружившись ножом, нанес два удара в шею 51-летнему знакомому.
Затем он жестоко расправился с его 59-летним братом, нанеся ему не менее 16 ударов тупым предметом по различным частям тела. Оба брата скончались на месте от полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тела и часть личных вещей жертв в воду, а затем скрылся с места трагедии.
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к последующему ограничению свободы на один год и шесть месяцев.