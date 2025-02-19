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Замглавы Миндортранса Челябинской области продлили меру пресечения

Он останется под стражей до апреля 2025 года.

Источник: pexels.com

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения первому заместителю областного миндортранса Станиславу Харченко. Он останется в СИЗО до 18 апреля 2025 года. Информацию об этом подтвердил источник chel.aif.ru в силовых структурах.

Станислава Харченко обвинили в двух преступлениях по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Задержали чиновника сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Расследование проводили сотрудники СКР и ФСБ.

Харченко мог быть связан с дорожной ОПГ и генеральным директором компании «УралДорСтрой» Нвером Колозяном, которого обвиняют в даче крупной взятки взамен на приемку дорожных работ по госконтрактам. Это и стало причиной интереса силовиков к его персоне. Напомним, сегодня ФСБ задержала главу миндортранса Алексея Нечаева по делу о растрате.