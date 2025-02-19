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Тольяттинца лишили свободы за ложное сообщение о минировании здания УФСБ

В Тольятти вынесли приговор мужчине, который сообщил о несуществующем акте терроризма.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти местный житель сообщил об акте терроризма, который на самом деле не готовился. Его нашли, задержали и вынесли приговор. Об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области.

«30 мая 2024 года мужчина позвонил на пульт дежурного тольяттинской службы УФСБ с сообщением о минировании здания. Так он хотел дестабилизировать деятельность органов власти», — рассказали в пресс-службе.

На тольяттинца завели уголовное дело. Автозаводской районный суд признан его виновным. Мужчину лишили свободы на 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он отправится в колонию строгого режима.

Напомним, ночью 19 февраля 2025 года Самарскую область атаковали беспилотники. В результате налета дронов пострадало промышленное предприятие в Сызрани.