Появились фото с места ДТП в Башкирии, в котором погиб 20-летний водитель

В Краснокамском районе Башкирии около деревни Староуразаево произошла смертельная авария, в которой погиб 20-летний житель Томской области, а также пострадали 18-летний и 19-летний пассажиры.
Как рассказали в МЧС республики, отечественная легковушка влетела под колеса грузовика. Чтобы извлечь пострадавших молодых людей и погибшего водителя спасателям пришлось использовать специальное оборудование.
— С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из салона авто извлекли двух парней 19 и 18 лет, сейчас они находятся в больнице с тяжелыми травмами, — добавили в МЧС.
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