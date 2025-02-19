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В Краснодаре проверят сведения об отравлении двух детей леденцом

Полиция Краснодара инициировала проверку сведений об отравлении леденцом двух несовершеннолетних, сообщили «Ъ-Кубань» в городском УМВД. Ранее в соцсетях распространилась информация, что двое детей впали в кому после употребления сладостей.

Источник: Коммерсантъ

По данным правоохранителей, вечером 18 февраля восьмилетняя девочка и ее шестилетний брат гостили у прабабушки и прадедушки. После ужина дети съели по леденцу, а около полуночи их состояние резко ухудшилось. Несовершеннолетних экстренно доставили в больницу.

В полиции отметили: «Преждевременно утверждать, что причиной ухудшения состояния детей стали леденцы или другие внешние факторы». Медики устанавливают причину произошедшего.

Сейчас дети находятся дома, их жизни ничего не угрожает. Процессуальное решение будет принято после завершения разбирательства.