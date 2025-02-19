В Краснодаре проверят сведения об отравлении двух детей леденцом

По данным правоохранителей, вечером 18 февраля восьмилетняя девочка и ее шестилетний брат гостили у прабабушки и прадедушки. После ужина дети съели по леденцу, а около полуночи их состояние резко ухудшилось. Несовершеннолетних экстренно доставили в больницу.