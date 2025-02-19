В Самаре СК проверит информацию о пощечине учителя школьнику

В ходе мониторинга СМИ следователи обратили внимание на публикации о конфликте учителя и школьника начальных классов.
Отметим, 19 февраля в телеграм-каналах появилось видео, на кадрах которого учитель на повышенных тонах ругает ребенка, а потом дает мальчику пощечину. Сообщается, что инцидент случился в школе поселка Управленческий в черте Самары.
«Организована доследственная проверка, в рамках которой проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СУ СК по региону.