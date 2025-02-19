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Умерла пассажирка легковушки, влетевшей в тягач на Меридиане в Челябинске

Женщина стала пятой жертвой утреннего ДТП.

Источник: freepik.com

Пассажирка автомобиля Pontiac, который столкнулся с тягачом на Меридиане в Челябинске, умерла в больнице. Она стала пятой жертвой ДТП, в котором четверо человек погибли на месте, включая водителя. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, женщине был 51 год. Жуткое ДТП случилось около часа ночи 19 февраля. По предварительным данным, водитель Pontiac не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.

В салоне легковушки находилось шесть человек. Четверо из них погибли на месте, включая водителя. Двух пассажиров доставили в больницу с тяжелыми травмами, где одна из пострадавших скончалась.

Погибшим было от 25 до 30 лет. Пострадавшие — 1974 и 1973 годов рождения. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Назначены экспертизы для установления полной картины случившегося.