Умерла пассажирка легковушки, влетевшей в тягач на Меридиане в Челябинске

Пассажирка автомобиля Pontiac, который столкнулся с тягачом на Меридиане в Челябинске, умерла в больнице. Она стала пятой жертвой ДТП, в котором четверо человек погибли на месте, включая водителя. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на собственные источники.