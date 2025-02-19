В темрюкской школе шестиклассник был ранен ножом

Обстоятельства случившегося пока не прояснены. По одной версии, мальчик подрался с приятелем, и тот ударил его складным ножом в живот. Однако администрация школы категорически отвергает эту версию, утверждая, что мальчики дружат, ссоры не было, а ранение ребенок получил, поранившись о лезвие для заточки карандашей.