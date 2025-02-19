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В темрюкской школе шестиклассник был ранен ножом

Пострадавшему оказали помощь, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: Югополис

В Темрюке ученик 6 класса школы № 13 получил ножевое ранение во время перемены.

Обстоятельства случившегося пока не прояснены. По одной версии, мальчик подрался с приятелем, и тот ударил его складным ножом в живот. Однако администрация школы категорически отвергает эту версию, утверждая, что мальчики дружат, ссоры не было, а ранение ребенок получил, поранившись о лезвие для заточки карандашей.

Пострадавшего отвезли в больницу, где ему наложили швы, сообщает телеграм-канал Kub Mash.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, случившееся стало поводом для проведения проверки.

Напомним, в декабре прошлого года в школе пригородного краснодарского поселка Российского восьмиклассник напал с ножом на сверстников, причинив им ранения. В ходе расследования выяснилось, что семья нападавшего находится в России незаконно. малолетнего хулигана и его родителей депортировали.