В темрюкской школе шестиклассник был ранен ножом

В Темрюке ученик 6 класса школы № 13 получил ножевое ранение во время перемены.
Обстоятельства случившегося пока не прояснены. По одной версии, мальчик подрался с приятелем, и тот ударил его складным ножом в живот. Однако администрация школы категорически отвергает эту версию, утверждая, что мальчики дружат, ссоры не было, а ранение ребенок получил, поранившись о лезвие для заточки карандашей.
Пострадавшего отвезли в больницу, где ему наложили швы, сообщает телеграм-канал Kub Mash.
По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, случившееся стало поводом для проведения проверки.
Напомним, в декабре прошлого года в школе пригородного краснодарского поселка Российского восьмиклассник напал с ножом на сверстников, причинив им ранения. В ходе расследования выяснилось, что семья нападавшего находится в России незаконно. малолетнего хулигана и его родителей депортировали.