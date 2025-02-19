«В уголовном деле — подробности интимного характера». В Минске начался суд по делу жестокого убийства британского продюсера

В Минском городском суде началось слушание по делу о жестоком убийстве британского продюсера Кристофера Риса, сообщает Sputnik Беларусь.
Жестокое убийство было совершено в Москве в 1999-м году, тело убитого продюсера одной из телекомпаний гражданина Великобритании Кристофера Риса обнаружили в трехкомнатной квартире в многоквартирном доме на улице Тверской.
На скамье подсудимых 19 февраля — гражданин Беларуси, уже отбывающий наказание за убийство сожительницы. Белоруса обвиняют в убийстве продюсера с особой жестокостью. При этом обвиняемый попросил суд удалить прессу из зала суда, так как в материалах дела содержатся подробности интимного характера.
Свидетелем на суде выступил бывший сокамерник подсудимого, который сказал, как тот был обеспокоен, когда милиция узнала еще об одном убийстве, совершенном в Москве в 1999-м. И рассказала, что фигурант и его жертва познакомились в баре, популярном среди людей нетрадиционной ориентации, и позже приехали в квартиру на Тверской. А, когда иностранец стал приставать к девушке, обвиняемый нанес ему множественные ранения разбитой бутылкой и всем, что «попадалось под руку», превратив тело погибшего в «месиво».
Далее судом было принял решение оглашать подробности дела, носящие интимный характер, в закрытом судебном заседании.
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