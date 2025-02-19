«В уголовном деле — подробности интимного характера». В Минске начался суд по делу жестокого убийства британского продюсера

Свидетелем на суде выступил бывший сокамерник подсудимого, который сказал, как тот был обеспокоен, когда милиция узнала еще об одном убийстве, совершенном в Москве в 1999-м. И рассказала, что фигурант и его жертва познакомились в баре, популярном среди людей нетрадиционной ориентации, и позже приехали в квартиру на Тверской. А, когда иностранец стал приставать к девушке, обвиняемый нанес ему множественные ранения разбитой бутылкой и всем, что «попадалось под руку», превратив тело погибшего в «месиво».