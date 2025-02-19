Калининградских врачей Сушкевич и Белую перевели в СИЗО Москвы

Врачей Елену Белую и Элину Сушкевич после отмены приговора перевели из колонии в Калининграде в следственный изолятор № 6 в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Камиля Бабасова.
Суд в Москве проведёт новое рассмотрение дела калининградских врачей. «Они находятся в СИЗО-6 Москвы. Идёт отбор присяжных заседателей. Очередное заседание суда назначено на 26 февраля», — сообщил Камиль Бабасов.
В декабре 2024 года первый апелляционный суд в Москве отменил приговор Элине Сушкевич и Елене Белой. Отмечалось, что дело направят на новое рассмотрение. Тогда Бабасов сообщал, что решение об отмене либо сохранении меры пресечения врачам примет Московский областной суд после нового рассмотрения дела.
Осенью 2022 года Мособлсуд приговорил Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам колонии за убийство младенца. Обеим запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трёх лет после отбытия наказания. Действия Белой квалифицированы судом как организация убийства малолетнего, Сушкевич — как исполнение убийства.
При этом в декабре 2020 года Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор. Основанием стал вердикт присяжных. Спустя полгода оправдательный приговор отменили. Материалы отправили на новое рассмотрение в Московский областной суд.
Исполнявшую обязанности главврача роддома № 4 Елену Белую задержали в ноябре 2018 года, реаниматолога Элину Сушкевич — в июне 2019-го. Бывшего руководителя учреждения Белую обвиняли в организации умышленного убийства новорождённого, врача Регионального перинатального центра Сушкевич — в убийстве малолетнего.