Калининградских врачей Сушкевич и Белую перевели в СИЗО Москвы

В декабре 2024 года первый апелляционный суд в Москве отменил приговор Элине Сушкевич и Елене Белой. Отмечалось, что дело направят на новое рассмотрение. Тогда Бабасов сообщал, что решение об отмене либо сохранении меры пресечения врачам примет Московский областной суд после нового рассмотрения дела.