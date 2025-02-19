В Башкирии задержали организатора местной ячейки нежелательной организации

По версии следствия, мужчина создал закрытый чат в telegram и стал привлекать сторонников, а также собирал с последователей деньги, которые направлялись на финансирование деятельности иностранного государства. МВД по Башкирии считает, что житель Зубово привлек в «псевдорелигию» около 50 жителей республики.