Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали организатора местной ячейки нежелательной организации

В Башкирии задержали лидера местной ячейки нежелательной организации из Украины.

Источник: Комсомольская правда

В селе Зубово задержали 36-летнего организатора местной ячейки международного общественного движения «АллатРа», чья деятельность в августе 2023 года была признанной нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

По версии следствия, мужчина создал закрытый чат в telegram и стал привлекать сторонников, а также собирал с последователей деньги, которые направлялись на финансирование деятельности иностранного государства. МВД по Башкирии считает, что житель Зубово привлек в «псевдорелигию» около 50 жителей республики.

От сторонников мужчина не скрывал, что деньги идут на осуществление деятельности организации, которая была основана в Украине.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.