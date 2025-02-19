В Башкирии задержали организатора местной ячейки нежелательной организации

В селе Зубово задержали 36-летнего организатора местной ячейки международного общественного движения «АллатРа», чья деятельность в августе 2023 года была признанной нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.
По версии следствия, мужчина создал закрытый чат в telegram и стал привлекать сторонников, а также собирал с последователей деньги, которые направлялись на финансирование деятельности иностранного государства. МВД по Башкирии считает, что житель Зубово привлек в «псевдорелигию» около 50 жителей республики.
От сторонников мужчина не скрывал, что деньги идут на осуществление деятельности организации, которая была основана в Украине.
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