Трех человек спасли из загоревшегося театра в Астане

Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро эвакуировали троих человек из задымленного здания. Все они обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения. Причина возгорания в данный момент устанавливается, сообщили в Управлении оперативного реагирования и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны.