Трех человек спасли из загоревшегося театра в Астане

Пожар возник на площади 20 кв.м., но благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, удалось избежать более серьезных последствий.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро эвакуировали троих человек из задымленного здания. Все они обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения. Причина возгорания в данный момент устанавливается, сообщили в Управлении оперативного реагирования и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны.
Сотрудники МЧС продолжат расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.