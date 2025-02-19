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Трех человек спасли из загоревшегося театра в Астане

В Астане, на улице Жакып Омарова, в музыкальном театре юного зрителя произошел пожар в подвальном помещении, где располагалась костюмерная, передает ИА El.kz.

Источник: el.kz

Пожар возник на площади 20 кв.м., но благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, удалось избежать более серьезных последствий.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро эвакуировали троих человек из задымленного здания. Все они обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения. Причина возгорания в данный момент устанавливается, сообщили в Управлении оперативного реагирования и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны.

Сотрудники МЧС продолжат расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

пожары
МЧС