Фура с мясом и топливозаправщик опрокинулись в СКО

ЧП произошло на 111 километре дороги Кокшетау — Рузаевка. В кювет упал большегруз Mercedes.
За рулём находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал.
Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжёлую технику и работников, которые поставили фуру на колёса и вернули на проезжую часть.
Через некоторое время на 140 километре той же дороги сошёл в кювет топливозаправщик HOWO под управлением 41-летнего жителя Рудного. Автоцистерна была пустой, экологической угрозы не возникло.