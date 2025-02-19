Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура с мясом и топливозаправщик опрокинулись в СКО

Фура с 20 тоннами мясной продукции, следовавшая из Астаны, опрокинулась на трассе в СКО. Полицейские помогли водителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

ЧП произошло на 111 километре дороги Кокшетау — Рузаевка. В кювет упал большегруз Mercedes.

За рулём находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал.

Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжёлую технику и работников, которые поставили фуру на колёса и вернули на проезжую часть.

Через некоторое время на 140 километре той же дороги сошёл в кювет топливозаправщик HOWO под управлением 41-летнего жителя Рудного. Автоцистерна была пустой, экологической угрозы не возникло.