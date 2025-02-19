Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО

В марте 2024 года Санкт-Петербургский городской суд в качестве апелляционной инстанции заменил условные сроки на реальные всем фигурантам дела о хищениях, включая Слабикова, которому усилили наказание до пяти лет колонии. До этого в конце ноября 2023 года Дзержинский районный суд признал Слабикова, его дочь Елену и еще четырех фигурантов виновными по статье о мошенничестве, назначив условные сроки.