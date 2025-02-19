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Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, осужденному вместе с соучастниками по делу о хищениях на 5,6 миллиарда рублей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство Григория Слабикова об УДО… Суд Слабикову в УДО отказал, так как данных, которые со всей очевидностью свидетельствовали бы о том, что он не нуждается в полном отбытии наказания, нет», — написала Лебедева.

В марте 2024 года Санкт-Петербургский городской суд в качестве апелляционной инстанции заменил условные сроки на реальные всем фигурантам дела о хищениях, включая Слабикова, которому усилили наказание до пяти лет колонии. До этого в конце ноября 2023 года Дзержинский районный суд признал Слабикова, его дочь Елену и еще четырех фигурантов виновными по статье о мошенничестве, назначив условные сроки.

По версии следствия, обвиняемые с декабря 2009 года по октябрь 2017-го с целью хищения членских взносов и денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций вошли в состав организованной преступной группы. Используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, они вывели 5,6 миллиарда рублей.