Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО

«Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство Григория Слабикова об УДО… Суд Слабикову в УДО отказал, так как данных, которые со всей очевидностью свидетельствовали бы о том, что он не нуждается в полном отбытии наказания, нет», — написала Лебедева.
В марте 2024 года Санкт-Петербургский городской суд в качестве апелляционной инстанции заменил условные сроки на реальные всем фигурантам дела о хищениях, включая Слабикова, которому усилили наказание до пяти лет колонии. До этого в конце ноября 2023 года Дзержинский районный суд признал Слабикова, его дочь Елену и еще четырех фигурантов виновными по статье о мошенничестве, назначив условные сроки.
По версии следствия, обвиняемые с декабря 2009 года по октябрь 2017-го с целью хищения членских взносов и денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций вошли в состав организованной преступной группы. Используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, они вывели 5,6 миллиарда рублей.