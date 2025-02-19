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В Казани восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ-1

После аварийного отключения на ТЭЦ-1 электроснабжение восстановлено во всех домах Казани. Об этом сообщили в пресс-службе «Татэнерго».

На казанской ТЭЦ-1 сейчас идут работы по испытанию кабелей и подключению оставшихся трех промышленных потребителей.

Ранее сообщалось, что после аварии на ТЭЦ-1 без электричества частично остались два района Казани.

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