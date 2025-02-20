Полиция в Анапе ищет того, кто ранил осла из арбалета со стрелами

Сотрудники полиции Анапы проводят проверку по факту ранения осла стрелой. Животное ранили в селе Варваровка. На место выехал участковый полиции, который обнаружил травмированного ослика.
«Полицейские в рамках проверки устанавливают очевидцев и все обстоятельства происшествия. По итогам проведения проверки будет принято законное решение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомолка» рассказала о том, что следком Кубани разбирается в поножовщине, произошедшей среди учеников на перемене в школе. В Темрюке завели уголовное дело после госпитализации школьника с ножевой раной.