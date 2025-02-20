В Молдавии арестовали гражданина за организацию незаконной миграции

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Гражданин Молдавии был арестован на 30 суток за организацию незаконной миграции украинских граждан в обмен на крупные денежные суммы, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики.
«Пограничная полиция задержала трех человек, причастных к незаконному пересечению государственной границы, — двух граждан Украины в возрасте 25 и 54 лет и 32-летнего гражданина Молдавии. Для гражданина Молдавии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток», — говорится в сообщении, размещенном на сайте погранполиции.
В ходе проверки было установлено, что украинцы договорились с гражданином Молдавии о пересечении границы республики, взамен они заплатили по 2 тысячи долларов каждый.
Заведено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.