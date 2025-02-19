При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель

«Сегодня в районе балки “Орлёнок” Карачаево-Черкесской Республики в результате схода снежной лавины пострадали 2 спасателя филиала государственного казённого учреждения “Аварийно-спасательная служба Ставропольского края”. Из них 1 человек погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в Telegram-канале Противопожарной и аварийно-спасательной служба Ставропольского края.
Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Тела погибших туристов транспортировали в поселок Архыз, один выживший был госпитализирован. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. СК проводит проверку по факту случившегося.