Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При сходе лавины в Карачаево-Черкесии погиб спасатель

ПЯТИГОРСК, 19 фев — РИА Новости. Один спасатель погиб, один пострадал в результате схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии, сообщает Аварийно-спасательная служба Ставропольского края.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в районе балки “Орлёнок” Карачаево-Черкесской Республики в результате схода снежной лавины пострадали 2 спасателя филиала государственного казённого учреждения “Аварийно-спасательная служба Ставропольского края”. Из них 1 человек погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в Telegram-канале Противопожарной и аварийно-спасательной служба Ставропольского края.

Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Тела погибших туристов транспортировали в поселок Архыз, один выживший был госпитализирован. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. СК проводит проверку по факту случившегося.

МЧС