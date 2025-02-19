Пенсионер лишился 4 млн рублей после звонка от «сотрудника ФСБ»

С заявлением в правоохранительные органы обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой обмана, в результате которого лишился всех имевшихся у него денег. Сначала с ним связались неизвестные под предлогом замены электросчетчика. Вскоре на телефон пенсионера пришло СМС-сообщение с кодом, который он, доверившись мошеннику, продиктовал.