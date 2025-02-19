Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер лишился 4 млн рублей после звонка от «сотрудника ФСБ»

Мошенники под видом сотрудников ФСБ убедили пожилого мужчину перевести им все сбережения, пенсионер лишился четырех миллионов рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Источник: Reuters

С заявлением в правоохранительные органы обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой обмана, в результате которого лишился всех имевшихся у него денег. Сначала с ним связались неизвестные под предлогом замены электросчетчика. Вскоре на телефон пенсионера пришло СМС-сообщение с кодом, который он, доверившись мошеннику, продиктовал.

Через некоторое время потерпевшему позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил о том, что пенсионер ранее общался с мошенниками и сообщил им конфиденциальную информацию.

Чтобы помочь поймать преступников, злоумышленник убедил мужчину перевести накопления на «безопасный счет». Пожилой мужчина доверился аферистам и отправил деньги на указанные реквизиты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил четыре миллиона рублей.

ФСБ