К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет Ка-32

Для борьбы с возгоранием на Варшавском шоссе в Москве были задействованы два вертолета МЧС.
Огонь распространился на здание научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и прилегающую территорию, сообщает МЧС России.
По информации экстренных служб, площадь пожара достигла 1 500 квадратных метров. Из здания удалось самостоятельно эвакуироваться 30 людям, пострадавших на данный момент не зафиксировано. В тушении задействован вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
Причины возгорания в институте вычислительной техники имени С. А. Лебедева устанавливаются. Сообщается, что от здания практически ничего не осталось, а уровню пожара присвоена повышенная степень сложности. Спасательные работы продолжаются.
Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за инцидента движение по Проектируемому проезду № 5150 стало затрудненным. В связи с этим, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек.