Два самолёта столкнулись над Аризоной, есть жертвы

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) уточнил, что авария произошла в 08:28 по местному времени. В инциденте участвовали Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Столкновение случилось вблизи взлётно-посадочной полосы. После касания Cessna удалось безопасно приземлиться, тогда как Lancair рухнул на землю и загорелся.