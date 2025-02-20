Часть кровли обрушилась в горящем административном здании Москвы

Накануне в районе здания Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) на юге Москвы произошел крупный пожар. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Как отметили представители МЧС, из охваченного огнем здания на Варшавском шоссе эвакуированы 30 человек. К тушению пожара, по данным МЧС России, привлекли вертолет Ка-32.