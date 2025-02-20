Часть кровли обрушилась в горящем административном здании Москвы

«На месте работают десятки расчетов пожарных. Отсюда видно, что уже обрушилась часть кровли. Вот этот черный дым видно за много километров», — прокомментировал он.
Корреспондент предположил, что в охваченном огнем здании начали плавиться пластик и гореть проводка.
Накануне в районе здания Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) на юге Москвы произошел крупный пожар. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Как отметили представители МЧС, из охваченного огнем здания на Варшавском шоссе эвакуированы 30 человек. К тушению пожара, по данным МЧС России, привлекли вертолет Ка-32.