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После нападения на полицейских в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Подозреваемые, не желая подчиняться требованиям инспекторов ДПС, применили в отношении них насилие.

Источник: Аргументы и факты

В Новой Москве возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления СК России, инцидент произошел вечером 19 февраля.

По данным следствия, предполагаемые злоумышленники отказались выполнить требования инспекторов и применили против них насилие. В связи с этим возбуждено дело по статье 318 УК РФ, предусматривающей ответственность за применение силы в отношении представителей власти.

Все подозреваемые задержаны и в ближайшее время будут доставлены в следственный отдел для проведения допроса.

Ранее план «Перехват» был введен в Ингушетии после ранения сотрудника ДПС.