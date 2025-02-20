После нападения на полицейских в Новой Москве возбуждено уголовное дело

В Новой Москве возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления СК России, инцидент произошел вечером 19 февраля.
По данным следствия, предполагаемые злоумышленники отказались выполнить требования инспекторов и применили против них насилие. В связи с этим возбуждено дело по статье 318 УК РФ, предусматривающей ответственность за применение силы в отношении представителей власти.
Все подозреваемые задержаны и в ближайшее время будут доставлены в следственный отдел для проведения допроса.
Ранее план «Перехват» был введен в Ингушетии после ранения сотрудника ДПС.