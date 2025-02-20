Жительница Приморья прикинулась беременной и попала под следствие

Однако обман остался бы делом любовных разборок и не дошел до правоохранителей, если бы женщина ограничилась этим. Но она начала ходить с накладным животом, демонстрируя общим знакомым и родственникам мужчины «факт зачатия», а после и вовсе заявила, что содержание младенца требует финансирования. Впоследствии мошенница начала слать мужчине фото ребенка, которые скачивала в интернете.