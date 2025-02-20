Жительница Приморья прикинулась беременной и попала под следствие

История произошла из-за разбитого сердца. Жительница села Хороль 1088 года рождения не вытерпела обиды после того, как бывший ее сожитель с ней расстался и ушел в море. Тогда она сообщила мужчине, что беременна.
Однако обман остался бы делом любовных разборок и не дошел до правоохранителей, если бы женщина ограничилась этим. Но она начала ходить с накладным животом, демонстрируя общим знакомым и родственникам мужчины «факт зачатия», а после и вовсе заявила, что содержание младенца требует финансирования. Впоследствии мошенница начала слать мужчине фото ребенка, которые скачивала в интернете.
Так как мужчина оказался добросовестным «отцом», то на содержание своего «ребенка» он перевел почти миллион рублей.
«Сейчас обман вскрылся, и прокуратура Хорольского района признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), расследование которого поставлено на контроль», — подчеркнули в надзорном ведомстве.