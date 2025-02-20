МЧС показало кадры тушения крупного пожара в здании на Варшавском шоссе

МЧС РФ обнародовал кадры, на которых запечатлена ликвидация крупного пожара в российской столице.
Инцидент случился на Варшавском шоссе. Горит административное здание.
«Кадры тушения пожара в Москве», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.
По данным ведомства, огонь охватил площадь 1 500 квадратных метров. Пожар тушат свыше 170 сотрудников МЧС, также привлечены 50 единиц техники и вертолёт Ка-32 Московского авиацентра.
В МЧС рассказали, что строение самостоятельно покинули 30 человек. Сведения о возможных пострадавших не поступали.
Напомним, в Москве горит филиал Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева на Варшавском шоссе. Подробности — в материале aif.ru.