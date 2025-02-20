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В США неизвестные расстреляли шоурум Tesla

Злоумышленники также повесили записку с пожеланием смерти Илону Маску.

Источник: Аргументы и факты

В США произошло нападение на шоурум Tesla в Салеме, штат Орегон, где неизвестные открыли огонь по автомобилям и оставили записку с угрозами в адрес Илона Маска.

Ранним утром злоумышленники повредили окна и несколько машин, а на одном из уцелевших стекол прикрепили стикер с надписью «Убейте Илона». Это нападение стало уже вторым на данный автосалон: в январе неизвестные разбили окна и подожгли одну из выставленных машин.

ФБР и местная полиция начали расследование инцидента, однако информации о пострадавших не поступало. Местные власти предполагают, что атака может быть связана с политической деятельностью Маска и его высказываниями в социальной сети X* (ранее известной как «Твиттер»).

Ранее сообщалось, что Маск сравнил ряд ведомств Соединённых Штатов с сорняками, которые следует «вырвать с корнем».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.