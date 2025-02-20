В США неизвестные расстреляли шоурум Tesla

Ранним утром злоумышленники повредили окна и несколько машин, а на одном из уцелевших стекол прикрепили стикер с надписью «Убейте Илона». Это нападение стало уже вторым на данный автосалон: в январе неизвестные разбили окна и подожгли одну из выставленных машин.