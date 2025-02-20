В Аризоне столкнулись два самолета

Инцидент с небольшим пассажирским самолетом Bombardier произошел около 14:00 (22:00 мск) в аэропорту Торонто. Во время посадки лайнер из Миннеаполиса с 80 людьми на борту перевернулся. После крушения на место прибыли экстренные службы. Все пассажиры самолета и члены экипажа были обнаружены. Воздушная гавань временно прекратила работу.