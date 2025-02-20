Взрывы в Средиземном море повредили несколько нефтяных танкеров за месяц

Отмечается, что причины взрывов неизвестны. «В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris. (…) В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии», — пишет Reuetrs о других взрывах в Средиземном море.