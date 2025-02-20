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Взрывы в Средиземном море повредили несколько нефтяных танкеров за месяц

За последний месяц три нефтяных танкера были повреждены взрывами в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности.

Источник: Reuters

До этого стало известно о двух взрывах на танкере Seajewel в порту города Савона в Италии. Уточняется, что на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне.

Отмечается, что причины взрывов неизвестны. «В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris. (…) В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии», — пишет Reuetrs о других взрывах в Средиземном море.

Ранее танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе, вытянули на сушу на несколько метров. По информации источника, подтащить часть судна получилось с помощью полиспастной системы — специального механизма, используемого для подъема грузов.