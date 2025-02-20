Житель Хабаровска осужден на восемь лет колонии строгого режима за убийство жены

При этом осужденный — муж погибшей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, трагедия случилась в апреле 2024 года в доме по улице Колхозной в Хабаровске. Мужчина начал конфликтовать со своей супругой, потом бил ее по лицу, голове и шее. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Тело супруги злоумышленник вывез к реке и бросил в воду.