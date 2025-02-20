Ричмонд
-7°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровска осужден на восемь лет колонии строгого режима за убийство жены

В Хабаровске заслушал приговор суда фигурант уголовного дела об убийстве женщины.

Источник: AP 2024

При этом осужденный — муж погибшей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, трагедия случилась в апреле 2024 года в доме по улице Колхозной в Хабаровске. Мужчина начал конфликтовать со своей супругой, потом бил ее по лицу, голове и шее. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Тело супруги злоумышленник вывез к реке и бросил в воду.

Суд признал мужчину виновным в убийстве. В качестве наказания ему избрано лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.