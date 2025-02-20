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Конфликт таксистов возле аэропорта Владивосток расследуют под контролем Бастрыкина

Во Владивостоке продолжается расследование странного конфликта между таксистами возле аэропорта Владивосток, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На этой неделе в социальных сетях распространили информацию о потасовке между водителями около терминала аэропорта: якобы иностранные водители отказывались пустить местного на «свою» территорию. Драка закончилась тем, что мигранты насильно затолкали конкурента в салон автомобиля и увезли. Публикация попала в поле зрения Дальневосточной транспортной полиции, ведомство провело проверку и отчиталось, что заявления в правоохранительные органы от участников этого конфликта не поступали, а затем опубликовало ещё одно сообщение: информация, распространённая некоторыми СМИ, о похищении человека в международном аэропорту Владивостока не соответствует действительности.

В полиции уточнили, что разборки таксистов имели место около 06:30 15 февраля, однако участники конфликта пришли к соглашению и претензий друг к другу не имеют, от подачи заявлений отказались. В пресс-службе Дальневосточной полиции даже добавили в комментарий по факту этого инцидента предупреждение: граждан призывают доверять только официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных данных, которые могут ввести в заблуждение общественность.

Однако позднее появилась информация уже от Следственного комитета: уголовное дело всё-таки возбудили по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Двух мужчин, применивших насилие в отношении третьего (который оказался их соотечественником), уже задержали и предъявили им обвинения, в суд подано ходатайство об аресте фигурантов.