Конфликт таксистов возле аэропорта Владивосток расследуют под контролем Бастрыкина

На этой неделе в социальных сетях распространили информацию о потасовке между водителями около терминала аэропорта: якобы иностранные водители отказывались пустить местного на «свою» территорию. Драка закончилась тем, что мигранты насильно затолкали конкурента в салон автомобиля и увезли. Публикация попала в поле зрения Дальневосточной транспортной полиции, ведомство провело проверку и отчиталось, что заявления в правоохранительные органы от участников этого конфликта не поступали, а затем опубликовало ещё одно сообщение: информация, распространённая некоторыми СМИ, о похищении человека в международном аэропорту Владивостока не соответствует действительности.