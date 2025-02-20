Пьяный водитель в Хабаровском крае сам приехал в полицию

В Хабаровском крае суд за повторное нетрезвое вождение конфисковал Nissan X-Trail жителя Чегдомына, который сам приехал в полицию после употребления алкоголя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ноябре 36-летний пьяный мужчина прибыл к отделению полиции, куда ранее доставили его друга, оставил машину на парковке и пошел в дежурную часть выяснять обстоятельства задержания приятеля. Полицейские заметили, что посетитель явно нетрезв, и предложили пройти освидетельствование, которое установило опьянение. При этом выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Поэтому на этот раз на него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
— Верхнебуреинский районный суд признал местного жителя виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию. Ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.
Nissan X-Trail принадлежал жене осужденного, причем она купила автомобиль еще до брака. Однако во время нескольких лет совместной жизни машиной пользовались оба. Поэтому судом было принято решение о конфискации транспортного средства в доход государства.
Напомним, ранее в Вяземском районе за повторное нетрезвое вождение суд конфисковал у 38-летнего местного жителя «Тойоту Калдину».