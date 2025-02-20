Пьяный водитель в Хабаровском крае сам приехал в полицию

В ноябре 36-летний пьяный мужчина прибыл к отделению полиции, куда ранее доставили его друга, оставил машину на парковке и пошел в дежурную часть выяснять обстоятельства задержания приятеля. Полицейские заметили, что посетитель явно нетрезв, и предложили пройти освидетельствование, которое установило опьянение. При этом выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Поэтому на этот раз на него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.