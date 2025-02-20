Матери погибшей в Первоуральске двухлетней девочки предъявлено обвинение

Об этом сообщает официальный телеграм-канал СУ СКР региона.
Женщине инкриминированы преступления, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание несовершеннолетней, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также — статьи 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и статьи 125 УК РФ — оставление в опасности.
По информации следствия, в ноябре-декабре 2023 года проживавшая в Первоуральске обвиняемая систематически применяла к своей 2-летней дочери физическое насилие — девочку регулярно избивали руками и ремнем. Более того, мать не исполняла обязанности по воспитанию дочери и самое главное — не ограждала ее от противоправных действий своего ранее судимого сожителя. Закончилась эта история трагически — в начале декабря 2023 года девочка погибла от причинённых ей телесных повреждений.
По мнению следователей, мать имела возможность обратиться в правоохранительные органы по поводу противоправных действий сожителя, однако не сделала этого, оставив ребёнка в реальной опасности.
На сегодняшний день предварительное следствие завершено, и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд.
Как ранее сообщалось, 17 февраля Свердловский областной суд вынес приговор ранее неоднократно судимому жителю региона за убийство двухлетней дочери его сожительницы. Осужденный признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью малолетней, п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего, пп. «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Гособвинитель просил суд назначить обвиняемому 25 лет лишения свободы в ИК строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. С учетом позиции прокурора Свердловский областной суд назначил виновному наказание — 18 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.