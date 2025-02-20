Матери погибшей в Первоуральске двухлетней девочки предъявлено обвинение

По информации следствия, в ноябре-декабре 2023 года проживавшая в Первоуральске обвиняемая систематически применяла к своей 2-летней дочери физическое насилие — девочку регулярно избивали руками и ремнем. Более того, мать не исполняла обязанности по воспитанию дочери и самое главное — не ограждала ее от противоправных действий своего ранее судимого сожителя. Закончилась эта история трагически — в начале декабря 2023 года девочка погибла от причинённых ей телесных повреждений.