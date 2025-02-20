В Красноярском крае потушили 12 пожаров за сутки

Пожарные Красноярского края выезжали на вызовы 12 раз за сутки. Обошлось без погибших и пострадавших.
Одной из распространенных причин пожаров остается неправильная топка печей. Напомним, нельзя допускать «перекал», оставлять их без присмотра, пока не прогорят дрова, и сушить вблизи них вещи. Многие игнорируют эти простые правила и остаются без крыши над головой. 19 февраля «печной» пожар охватил частный дом в деревне Свищево Березовского района. Пламя быстро перекинулось на соседний дом и распространилось на площади 122 квадратных метра. С ним боролись 14 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин.
Неосторожность при курении чуть не лишила дома жителя Минусинска. Сам он потушить возгорание на площади 20 «квадратов», возникшее из-за непотушенной сигареты, не смог. Справиться с огнем смогли 13 пожарных с помощью пяти единиц техники.
В Курагинском районе короткое замыкание электропроводки привело к тому, что на улице полностью сгорел припаркованный легковой автомобиль. К счастью, людей внутри не было. Шесть пожарных потушили то, что осталось от машины, не дав огню распространиться на строения поблизости.