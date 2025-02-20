Серия загадочных взрывов потрясла Средиземноморье: Под прицелом нефтяные танкеры

Первый случай произошёл в конце января с нефтеналивным танкером Seacharm у турецкого порта Джейхан. В феврале взрыв повредил танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum под флагом Либерии, находившийся у берегов Ливии. Ещё один подобный инцидент прогремел недавно в порту итальянской Савоны.