Начинающий водитель насмерть сбил пенсионерку в Хабаровском крае

В районе имени Лазо 21-летний водитель на Toyota Premio насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло вечером накануне, 19 февраля, в районе 75 км федеральной трассы А-370 «Уссури». Автомобиль двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
— Водитель получил водительское удостоверение летом 2024 года. На месте работали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, вчера поздним вечером в Хабаровске произошло ДТП у торгового центра «Подсолнух», в котором пострадали шесть человек, четверо госпитализированы.