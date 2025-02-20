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Начинающий водитель насмерть сбил пенсионерку в Хабаровском крае

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В районе имени Лазо 21-летний водитель на Toyota Premio насмерть сбил 76-летнюю пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло вечером накануне, 19 февраля, в районе 75 км федеральной трассы А-370 «Уссури». Автомобиль двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

— Водитель получил водительское удостоверение летом 2024 года. На месте работали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, вчера поздним вечером в Хабаровске произошло ДТП у торгового центра «Подсолнух», в котором пострадали шесть человек, четверо госпитализированы.