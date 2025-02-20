Житель Приморья поджёг балкон бывшей сожительницы из ревности

В Приморье жителя пгт. Ярославский заключили под стражу за поджог балкона многоквартирного дома, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, 14 февраля 44-летний мужчина, движимый ревностью, забрался на балкон своей бывшей сожительницы, расположенный на первом этаже, и поджёг находившиеся там вещи, причинив значительный ущерб.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, отправив подозреваемого под стражу на два месяца.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога»). За это преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Ход расследования находится под контролем надзорных органов.
Напомним, жительница села Хороль в Приморье решила отомстить бывшему сожителю за расставание и заявила ему о беременности. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) в отношении женщины.