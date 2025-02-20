Спасатели локализовали пожар в здании института на юге Москвы

Возгорание в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева удалось локализовать, его площадь составила 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным экстренных служб, пожар был зафиксирован в строении на Варшавском шоссе, 125, корпус 3. В результате частично обрушились кровля и стены на площади около 1 тыс. квадратных метров.
Сообщалось, что из охваченного огнем здания самостоятельно вышли 30 человек. В ликвидации возгорания задействованы авиация и пожарный поезд, однако работы осложняются недостаточным напором воды в гидрантах.
Ранее МЧС РФ обнародовал кадры, на которых запечатлена ликвидация крупного пожара в российской столице.