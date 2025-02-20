Осужденный за убийство школьниц в Златоусте вновь подал жалобу на приговор

Все произошло 1 апреля 2008 года. В Златоусте в тот день пропали три девочки, позже двух из них нашли мертвыми — одну из них преступник задушил, а другую зарезал. Самая маленькая, чудом выжившая — Мозгляков ударил ее ножом девять раз — смогла описать маньяка. На основе именно ее показаний была восстановлена картина произошедшего и составлен фоторобот убийцы. Одной из примет, позволивших спустя 10 дней найти преступника, стала татуировка в виде паука на его запястье.