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Осужденный за убийство школьниц в Златоусте вновь подал жалобу на приговор

Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в Златоусте (Челябинская область), вновь подал жалобу на приговор в Верховный суд РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В СМИ его прозвали «златоустовский паук».

Из картотеки дел ВС РФ следует, что новая жалоба поступила 12 февраля. «Обжалуется судебный акт 1-ой инстанции от 22.12.2008», — указано в комментарии.

В 2024 году маньяк пытался обжаловать вердикт пять раз: в марте, апреле, мае ему было отказано в передаче кассационной жалобы, в августе и декабре жалобу вернули без рассмотрения.

Все произошло 1 апреля 2008 года. В Златоусте в тот день пропали три девочки, позже двух из них нашли мертвыми — одну из них преступник задушил, а другую зарезал. Самая маленькая, чудом выжившая — Мозгляков ударил ее ножом девять раз — смогла описать маньяка. На основе именно ее показаний была восстановлена картина произошедшего и составлен фоторобот убийцы. Одной из примет, позволивших спустя 10 дней найти преступника, стала татуировка в виде паука на его запястье.

По подозрению в совершении убийств девочек 12 апреля 2008 года был задержан житель Златоуста Николай Мозгляков. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

В декабре того же года Челябинский облсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы в последний раз указана статья 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения.