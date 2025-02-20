Осужденный за убийство школьниц в Златоусте вновь подал жалобу на приговор

В СМИ его прозвали «златоустовский паук».
Из картотеки дел ВС РФ следует, что новая жалоба поступила 12 февраля. «Обжалуется судебный акт 1-ой инстанции от 22.12.2008», — указано в комментарии.
В 2024 году маньяк пытался обжаловать вердикт пять раз: в марте, апреле, мае ему было отказано в передаче кассационной жалобы, в августе и декабре жалобу вернули без рассмотрения.
Все произошло 1 апреля 2008 года. В Златоусте в тот день пропали три девочки, позже двух из них нашли мертвыми — одну из них преступник задушил, а другую зарезал. Самая маленькая, чудом выжившая — Мозгляков ударил ее ножом девять раз — смогла описать маньяка. На основе именно ее показаний была восстановлена картина произошедшего и составлен фоторобот убийцы. Одной из примет, позволивших спустя 10 дней найти преступника, стала татуировка в виде паука на его запястье.
По подозрению в совершении убийств девочек 12 апреля 2008 года был задержан житель Златоуста Николай Мозгляков. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.
В декабре того же года Челябинский облсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы в последний раз указана статья 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения.