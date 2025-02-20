За три дня в Приангарье сгорели шесть автомобилей

По данным пожарных инспекторов, «в пяти случаях причиной стало короткое замыкание, в одном — неосторожное обращение с огнем».
Например, 17 февраля в 22:40 в селе Мамоны Иркутского района вдруг ни с того ни с сего вспыхнул грузовик MAN. Водитель, находившийся в кабине, вовремя заметил задымление и, успев выскочить, вызвал пожарных. На момент их прибытия фура была охвачена огнем полностью. Огонь чудом не перекинулся на стоявший неподалеку Volvo.
На тушение пожара потребовалось почти два часа. Огонь «уничтожил все сгораемые части грузового авто MAN и повредил рядом стоящий Volvo».
Во вторник, 18 февраля, в поселке Забитуй Аларского района из-за замкнувшей в моторном отсеке электропроводки сгорела Toyota Land Cruiser. А в Братске на улице Крупской пламя охватило Mercedes-Benz. Причина — короткое замыкание электропроводки в месте расположения правой фары.