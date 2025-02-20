За три дня в Приангарье сгорели шесть автомобилей

Например, 17 февраля в 22:40 в селе Мамоны Иркутского района вдруг ни с того ни с сего вспыхнул грузовик MAN. Водитель, находившийся в кабине, вовремя заметил задымление и, успев выскочить, вызвал пожарных. На момент их прибытия фура была охвачена огнем полностью. Огонь чудом не перекинулся на стоявший неподалеку Volvo.