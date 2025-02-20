В ТиНАО задержан подозреваемый в нападении на полицейских

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали подозреваемого в нападении на полицейского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
19 февраля вечером в ТиНАО инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов у находившихся в нем людей. Из машины вышли двое мужчин, которые проявили агрессию и атаковали сотрудников правоохранительных органов.
Для предотвращения дальнейших противоправных действий полицейские применили огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух. Один из нападавших был задержан, в то время как второму удалось скрыться.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения и задержания сбежавшего преступника.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО было возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС. Предполагаемые злоумышленники отказались выполнить требования инспекторов и применили против них насилие.